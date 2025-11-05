‘ഹം സഫർ’ വെൽഫെയർ സ്കീം കാമ്പയിൻtext_fields
ദുബൈ: കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വെൽഫെയർ സ്കീം കാമ്പയിനായ ‘ഹം സഫർ’ മണലൂർ മണ്ഡലം ഉദ്ഘാടനം ജില്ല ജന. സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ പട്ടിക്കര, തസ്നീം ഹർഷാദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് റഷീദ് പുതുമനശ്ശേരി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് വെട്ടുകാട് കാമ്പയിൻ വിശദീകരണം നൽകി. ജില്ല വൈ. പ്രസിഡന്റ് ആർ.വി.എം. മുസ്തഫ, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് അസ് ലം, ജാബിർ പാടൂർ, ആർ.എ. ഉസ്മാൻ, അഹമ്മദ് ജിലാനി, സലാം, കെ.എം.സി.സി ഷാർജ ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബൽഖീസ് മുഹമ്മദ്, ദുബൈ ജില്ല സെക്രട്ടറിമാരായ റിസ്മ ഗഫൂർ, ഫാസില ഷാജഹാൻ, മണ്ഡലം ട്രഷറർ ജാസിറ ഉസ്മാൻ, സെക്രട്ടറി മെഹ്നാസ് സലാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജന. സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ ജാസി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
