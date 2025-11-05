Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:36 AM IST

    ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​ൻ മ​ണ​ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​നാ​യ ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ മ​ണ​ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജി​ല്ല ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ത​സ്‌​നീം ഹ​ർ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഷീ​ദ് പു​തു​മ​ന​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട് കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല വൈ. ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ർ.​വി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ് ലം, ​ജാ​ബി​ർ പാ​ടൂ​ർ, ആ​ർ.​എ. ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ലാ​നി, സ​ലാം, കെ.​എം.​സി.​സി ഷാ​ർ​ജ ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ൽ​ഖീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ദു​ബൈ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റി​സ്‌​മ ഗ​ഫൂ​ർ, ഫാ​സി​ല ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​സി​റ ഉ​സ്മാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​ഹ്‌​നാ​സ് സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ജാ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ർ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campaignwelfaregulfUAE
    News Summary - ‘Hum Safar’ Welfare Scheme Campaign
    Similar News
    Next Story
    X