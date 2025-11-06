Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:52 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:52 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഗതാഗത രംഗത്ത്​ വൻ പദ്ധതികൾ; പുതിയ ദേശീയപാത വരുന്നു

    ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്​ 1700 ​കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ
    യു.എ.ഇയിൽ ഗതാഗത രംഗത്ത്​ വൻ പദ്ധതികൾ; പുതിയ ദേശീയപാത വരുന്നു
    എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡ്​ വികസന പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ (ഫയൽ)

    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്ന വൻ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി നാലാമത്​ ദേശീയപാത നിർമിക്കുന്നതിന്‍റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നു. 120കി.മീറ്റർ നീളത്തിൽ 12 വരി പാതയാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. ഓരോ ദിവസവും 3.6 ലക്ഷം പേർക്ക്​ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച 1700​ കോടി ദിർഹമിന്‍റെ ദേശീയ റോഡ്​, ഗതാഗത നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്​ ദേശീയപാത നിർമാണം പരിഗണിക്കുന്നത്​.

    2030ഓടെ നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന റോഡ്​ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്​ യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്‍റ്​ വാഷിക യോഗത്തിൽ ഊർജ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി സുഹൈൽ അൽ മസ്​റൂയിയാണ്​ വെളിപ്പെടുത്തിയത്​. പദ്ധതി അംഗീകാരം നേടിയ ശേഷം നടപ്പായാൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന നാലാമത്തെ ദേശീയ പാതയായി മാറും. നിലവിൽ ഇ11 അഥവാ അൽഇത്തിഹാദ്​ റോഡ്​, ഇ311 എന്ന ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സയിദ്​ റോഡ്​, ഇ611 എന്ന എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡ്​ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്​ ഫെഡറൽ പാതകളാണുള്ളത്​. ദുബൈക്കും വടക്കൻ എമിറേറ്റുകൾക്കുമിടയിൽ ദിനംപ്രതി 8.5ലക്ഷം യാത്രക്കാർക്ക്​ ഈ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാകും.

    യു.എ.ഇയുടെ ജനസംഖ്യയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വർധിക്കുന്നതിന്​ അനുസൃതമായി മൂന്ന് ഫെഡറൽ ഹൈവേകളുടെ നവീകരണവും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്​. ഇതിനൊപ്പമാണ്​ പുതിയ ഹൈവേയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്​. സമഗ്രമായ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ഫെഡറൽ റോഡ് ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 73 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഓരോ ദിശയിലും പാതകളുടെ എണ്ണം 19 ൽ നിന്ന് 33 ആയി വർധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അൽ മസ്​റൂയി പറഞ്ഞു.

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇത്തിഹാദ് റോഡ് ഓരോ ദിശയിലേക്കും മൂന്ന് വരികൾ വർധിപ്പിച്ച്​ ആകെ ഉൾകൊള്ളൽ ശേഷി 60 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും. ഇതോടെ ആകെ വരികളുടെ എണ്ണം 12എണ്ണമാകും. എമിറേറ്റ്സ് റോഡ് മുഴുവൻ നീളത്തിലും 10 വരികളായി വികസിപ്പിക്കും. ഇത് ശേഷി 65 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുകയും യാത്രാ സമയം 45 ശതമാനം കുറക്കുകയും ചെയ്യും. ​

    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് 10 വരികളായി വീതികൂട്ടുകയും ശേഷി 45 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും. എമിറേറ്റ്സ് റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. 75കോടി ദിർഹം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇൗ പദ്ധതി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.


    TAGS:National Highwayuae transportationdubai newsMinister of Transport
    News Summary - Huge projects in the field of transportation in the UAE; New national highway coming
