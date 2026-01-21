Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Jan 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 10:06 AM IST

    യു​വ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ട്ടി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    യു​വ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ട്ടി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ജ​യി​ലി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നു വാ​ക്കു​ന​ല്‍കി യു​വ​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത 15,800 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി കോ​ട​തി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് 1500 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ ഫീ​സും വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​യോ​ട് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ത​ന്റെ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്‍റെ​ ജ​യി​ല്‍ മോ​ച​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​ട​പെ​ടാ​മെ​ന്നു വാ​ക്കു​ന​ല്‍കി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് യു​വ​തി പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി​യും പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​തി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​വു​ക​യോ പ​ണം യു​വ​തി​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ്ര​തി​യോ​ട് യു​വ​തി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    TAGS:moneynewsscamgulfUAE
    News Summary - How to return money stolen from a young woman
