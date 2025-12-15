Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    15 Dec 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 6:42 AM IST

    മു​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റും 55,874 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി.

    സ്ഥാ​പ​ന​യു​ട​മ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ റ​സി​ഡ​ന്‍സി പെ​ര്‍മി​റ്റ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 11 വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത്. 30 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 15,875 ദി​ര്‍ഹ​വും സ​ര്‍വി​സാ​ന​ന്ത​ര ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യി 35,906 ദി​ര്‍ഹ​വും വാ​ര്‍ഷി​ക ലീ​വി​ന​ത്തി​ല്‍ 8000 ദി​ര്‍ഹ​വും പൊ​തു ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 8000 ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 2014 മു​ത​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി​യാ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും 4000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ത്തം ശ​മ്പ​ള​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തുടർന്ന് ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യും 55,874 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:employeeUAEbenefitsgulfnewsmalayalam
    News Summary - How to provide benefits to a former employee
