Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവീട്​ വിൽപന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:39 AM IST

    വീട്​ വിൽപന തട്ടിപ്പ്​പരാതിക്കാരന്​ 50,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്​ വിൽപന തട്ടിപ്പ്​പരാതിക്കാരന്​ 50,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം
    cancel

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വീ​ട്​ വി​ൽ​പ​ന​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ൽ നി​ന്ന്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി​യോ​ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ൽ​ഐ​ൻ സി​വി​ൽ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ കോ​ട​തി. 50,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും പ്ര​തി ന​ൽ​ക​ണം.

    ത​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​ല്ല​യാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ പ്ര​തി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. 4.5 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്​ വീ​ട്​ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം.

    അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്​ തു​ക​യാ​യി​ട്ടാ​ണ്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ട്​ ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ല​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ്​ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ സി​വി​ൽ കേ​സി​ലാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 50,000 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:housecompensationcomplainantAwarded
    News Summary - House sale fraud complainant awarded Dh50,000 in compensation
    Similar News
    Next Story
    X