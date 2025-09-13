Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവീട്ടിൽ മോഷണം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:56 PM IST

    വീട്ടിൽ മോഷണം; ജോലിക്കാരിക്കും ആൺസുഹൃത്തിനും തടവ്​ ശിക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    -ശിക്ഷക്കുശേഷം പ്രതികളെ നാടുകടത്തും
    വീട്ടിൽ മോഷണം; ജോലിക്കാരിക്കും ആൺസുഹൃത്തിനും തടവ്​ ശിക്ഷ
    cancel

    ദുബൈ: ജോലിക്കുനിന്ന വീട്ടിൽനിന്ന്​ പണവും ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ജീവനക്കാരിക്കും ആൺ സുഹൃത്തിനും മൂന്നുമാസം തടവ്​ ശിക്ഷ വിധിച്ച്​ അൽ ഐൻ ക്രിമിനൽ കോടതി. 25കാരിയായ ഇത്യോപ്യൻ യുവതിയും 30 വയസ്സുള്ള യുവാവുമാണ്​ പ്രതികൾ​. ശിക്ഷ കാലാവധി പൂർത്തിയായ ശേഷം പ്രതികളെ നാടുകടത്താനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

    വീട്ടിൽ നിന്ന്​ 5,000 ദിർഹം കാഷ്​, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിലകൂടിയ വസ്തുക്കളാണ്​ നഷ്ടമായത്​. പല സമയങ്ങളിലായാണ്​ മോഷണം നടന്നത്​. ആൺസുഹൃത്തുമായി യുവതി നാല്​ തവണ​ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതായി​ പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മേയിലാണ് ഫലജ്​ ഹസ്സ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ മോഷണ വിവരം വീട്ടുടമ റി​പ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​.

    അടുത്തിടെ നിയമിച്ച ജോലിക്കാരി തന്‍റെ റൂമിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കാനായി സുഹൃത്തുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിനകത്ത്​ സംശയകരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതായി മറ്റൊരു ജീവനക്കാരി അറിയിച്ചപ്പോഴാണ്​ താൻ മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നും ഉടമ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

    സഹോദരിയുമായി ചേർന്ന്​ സി.സി ടി.വി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇത്യോപ്യൻ യുവാവ്​ പലതവണ വീട്ടിൽ ​വന്ന്​ പോകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. തുടർന്ന്​ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവർ നടത്തിയ വിശദ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ പ്രതികൾ പിടിയിലായത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai policeMaidHouse burglaryCCTV videoCriminal Courtboyfriend remanded
    News Summary - House burglary; Maid and boyfriend sentenced to prison
    Similar News
    Next Story
    X