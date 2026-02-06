ഹോട്ട്പാക്കിന് ‘സസ്റ്റെയിനബിൾ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഇയർ’ പുരസ്കാരംtext_fields
ദുബൈ: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കേജിങ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ആഗോള നിർമാതാക്കളായ ഹോട്ട്പാക്കിന് ‘സസ്റ്റെയിനബിൾ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത 2040 പുരസ്കാരങ്ങളിൽ എഫ്.എം.സി.ജി മേഖലയിലാണ് അംഗീകാരം.
യു.എന്നിന്റെ പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക, ഭരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനതലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് പുരസ്കാരം. നിർമാണ മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ നെറ്റ്-സീറോ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഹോട്ട്പാക്ക് സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് അംഗീകാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതെന്ന് ഹോട്ട്പാക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു.
ഹോട്ട്പാക്കിൽ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത ഒരു വേറിട്ട പദ്ധതി അല്ല. ഡിസൈൻ ഘട്ടം മുതൽ നിർമാണ, വിതരണ ഘട്ടങ്ങൾ വരെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിര നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഹോട്ട്പാക്കിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ 97 ശതമാനവും പുനരുൽപാദനം ചെയ്യാവുന്നതോ, കാർബൺ നിർവ്യാപനം പരമാവധി കുറച്ചു പരിസ്ഥിതിക്കു കോട്ടം തട്ടാത്ത തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. അടുത്തിടെ, പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹിക-ഭരണ നടത്തിപ്പിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇടംനേടി ഇക്കോവാദിസ് സ്വർണ മെഡലും ഹോട്ട്പാക് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register