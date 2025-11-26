Begin typing your search above and press return to search.
    ഹോട്പാക്കിന് ദുബൈ ചേംബറിന്‍റെ ഇ.എസ്.ജി അംഗീകാരം

    ഹോട്പാക്കിന് ദുബൈ ചേംബറിന്‍റെ ഇ.എസ്.ജി അംഗീകാരം
    ദു​ബൈ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ ഇ.​എ​സ്.​ജി ലേ​ബ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹോ​ട്പാ​ക്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ്​ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സു​സ്ഥി​ര പാ​ക്കേ​ജി​ങ് രം​ഗ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്കി​ന്​ ദു​ബൈ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ, ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്​ (ഇ.​എ​സ്.​ജി) ലേ​ബ​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​​ അം​ഗീ​ക​രം. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ൽ 83 ശ​ത​മാ​നം സ്​​കോ​റാ​ണ്​​ ഹോ​ട്പാ​ക്​ നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ.​എ​സ്.​ജി​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹോ​ട്പാ​ക്​ കാ​ണി​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ പു​തി​യ അം​ഗീ​കാ​രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ റെ​സ്​​പോ​ൺ​സി​ബി​ൾ ബി​സി​ന​സ്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ ഇ.​എ​സ്.​ജി ലേ​ബ​ൽ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും കോ​ട്ടം ത​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ക്കാ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ.​എ​സ്.​ജി ലേ​ബ​ൽ ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹോ​ട്പാ​ക്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

