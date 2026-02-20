Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡി.​സി.​എ​യു​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 7:52 AM IST

    ഡി.​സി.​എ​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.​സി.​എ​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ ഡി.​സി.​എ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സു​വൈ​ദി​യും ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് സി.​ഒ.​ഒ പി.​ബി. സൈ​നു​ദ്ദീ​നും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (ഡി.​സി.​എ) വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി പ്ര​മു​ഖ പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്. ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    മു​ഹൈ​സി​ന​യി​ലെ ഡി.​സി.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി.​സി.​എ സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി​യും ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് സി.​ഒ.​ഒ പി.​ബി. സൈ​നു​ദ്ദീ​നു​മാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി.​സി.​എ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ത​ല​വ​ൻ റ​വാ​ൻ സാ​ഡ്, ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ (ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്) മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക്​ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ കി​യോ​സ്‌​ക്’ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഷോ​റൂ​മി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​കി​യോ​സ്‌​ക് വ​ഴി ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ വി​വി​ധ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഡി.​സി.​എ​യു​ടെ ‘ബി​ഷാ​റ ലോ​യ​ൽ​റ്റി കാ​ർ​ഡ്’ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 21 ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ല​ക്കു​റ​വും ല​ഭി​ക്കും. റ​മ​ദാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഹോ​ട്ട്‌​പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uefagulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Hotpack partners with DCA's charity work
    Similar News
    Next Story
    X