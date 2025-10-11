Begin typing your search above and press return to search.
    ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പുകളുമായി ഹോട്ട്പാക്ക്

    ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പുകളുമായി ഹോട്ട്പാക്ക്
    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഹോ​ട്ട്​​പാ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ

    ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്​

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പാ​ക്കേ​ജി​ങ് രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി വാ​ര്‍ഷി​ക ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍, ക​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്, ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ദു​ബൈ​യി​ലും ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​നി​ലു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല്‍പ​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും പൊ​തു​വി​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​ക​നും ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsHOTPACKgulf news malayalamFree health check-up camp
