Madhyamam
    22 Nov 2025 8:01 AM IST
    22 Nov 2025 8:01 AM IST

    ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ഹാ​പ്പി​ന​സ് സീ​സ​ൺ 4ന്​ ​തു​ട​ക്കം

    ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ഹാ​പ്പി​ന​സ് സീ​സ​ൺ 4ന്​ ​തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​സ്ഥി​ര പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ രം​ഗ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സം​രം​ഭ​മാ​യ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ഹാ​പ്പി​ന​സ് സീ​സ​ൺ 4ന്​ ​തു​ട​ക്കം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 500ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കാ​യി​ക, ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    മേ​ഖ​ല​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ ഓ​രോ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി​ക്കും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം, മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടീ​മു​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രി​പാ​ടി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹോ​ട്ട്പാ​ക്ക് ഹാ​പ്പി​ന​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ലാം സീ​സ​ൺ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പി.​ബി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ, വ​ടം​വ​ലി, റി​ലേ റേ​സു​ക​ൾ, ചെ​സ്, കാ​രം​സ്, ഇ-​ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, പാ​ട്ട്, നൃ​ത്തം, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി, പോ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണം, റീ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, ക​ഥ​യെ​ഴു​ത്ത്, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വും പ്ര​ക​ട​ന​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത, മ​ന​ക്ക​രു​ത്ത്, സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ‘ഹാ​പ്പി​ന​സ് മാ​ര​ത്ത​ണി’​ന്‍റെ അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

