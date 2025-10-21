Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​വും

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ ഹോ​ട്ട​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​രു​ന്ന​ത്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ
    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​വും
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പു​തു​താ​യി 23,000ത്തി​ല​ധി​കം ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ നൈ​റ്റ്​ ഫ്രാ​ങ്ക്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ​ഠ​നം. ഇ​ത്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​കെ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ​യും ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​ഠ​നം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2,13,928 ആ​ണ്.

    2030ഓ​ടെ ഇ​ത്​ 2,35,674 ആ​യി​ത്തീ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ 12,861 മു​റി​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ആ​ഡം​ബ​ര ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​യും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. മ​റ്റു എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ​ക്ക്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലാ​യു​ള്ള​ത്.

    ഹോ​ട്ട​ൽ രം​ഗ​ത്തെ വി​ക​സ​നം ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ നേ​രി​ട്ടും അ​ല്ലാ​തെ​യു​മു​ള്ള ​തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്​ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക. ഓ​രോ ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളും ശ​രാ​ശ​രി 1.5 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൗ​സ്​ കീ​പ്പി​ങ്, എ​ഫ്.​ആ​ൻ​ഡ്​ ബി ​സ്റ്റാ​ഫ്, ക​ൺ​സേ​ർ​ജ്, സ്പാ ​തു​ട​ങ്ങി​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​കും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക. ഇ​ത്​ പ്ര​കാ​രം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹോ​സ്​​പി​റ്റാ​ലി​റ്റി രം​ഗ​ത്ത്​ 34,500 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും രൂ​പ​പ്പെ​ടും.ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ഷം​തോ​റും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഈ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 98.8 ല​ക്ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ മാ​സ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ആ​റ് ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1.82 കോ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്.

    2023ലെ ​ക​ണ​ക്കു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്​ ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. കി​ഴ​ക്കി​നും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റി​നു​മി​ട​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും, എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ദു​ബൈ ഏ​റെ​പ്പേ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ലോ​കോ​ത്ത​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
