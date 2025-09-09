Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Sept 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:04 AM IST

    വേ​ന​ലി​ൽ 5,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​സ്ക്രീം സ്കൂ​പ്പു​മാ​യി ഹോ​ട്ട്പാ​ക്

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    വേ​ന​ലി​ൽ 5,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​സ്ക്രീം സ്കൂ​പ്പു​മാ​യി ഹോ​ട്ട്പാ​ക്
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഐ​സ്ക്രീം സ്കൂ​പ്പു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കൊ​ടും​ചൂ​ടി​ൽ പു​റം​ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഐ​സ്‌​ക്രീ​മി​ന്റെ ത​ണു​പ്പു​മാ​യി പാ​ക്കേ​ജി​ങ് രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഹോ​ട്ട്പാ​ക്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും 5,000ത്തി​ൽ​പ​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ബൈ​ക്ക് ഡെ​ലി​വ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഹോ​ട്ട്പാ​ക്കി​ന്റെ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹാ​പ്പി​ന​സ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ലാ​ണ് ഇ​ഗ്‍ലൂ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഐ​സ് ക്രീം ​സ്‌​കൂ​പ്പു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം വ​രെ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ര്‍ജ, അ​ല്‍ഐ​ന്‍, ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ൻ എ​ന്നീ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള ലേ​ബ​ര്‍ക്യാ​മ്പു​ക​ളും റോ​ഡ​രി​കു​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഐ​സ് ക്രീം ​വി​ത​ര​ണം.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ‘എ ​ബ്രീ​സ് ഇ​ന്‍ദ സ​മ്മ​ര്‍’ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹോ​ട്ട്പാ​ക് ദു​ബൈ​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​സ് ക്രീ​മും ജ്യൂ​സും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ര്‍ച്ച മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹോ​ട്ട്പാ​ക് ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ​സ്‌​റ്റെ​യി​ന​ബി​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഹോ​ട്ട്പാ​ക് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ പി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

