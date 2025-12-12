Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:39 AM IST

    ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​പ​ക​ര​ണം കേ​ടു​വ​രു​ത്തി; 70,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​ശു​പ​ത്രി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ട് വ​രു​ത്തി​യ യു​വാ​വി​നോ​ട് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് 70,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ യു​വാ​വ് ഡോ​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ മു​റി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും നൂ​ത​ന നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ച്ച് കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ര്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ചെ​ല​വാ​യി 60,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​നും മ​റ്റും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മ​ട​ക്കം 1,98,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ദം കേ​ട്ട കോ​ട​തി പ്ര​തി ഉ​പ​ക​ര​ണം മ​ന​പ്പൂ​ര്‍വം കേ​ടു​വ​രു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​വ​ന്ന കേ​ടു​പാ​ടി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​വും ഇ​തു​മൂ​ലം സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ മ​റ്റ് ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20000 ദി​ര്‍ഹ​വും അ​ട​ക്കം 70000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:compensationgulfnewsUAEdamagedhospital equipment
    News Summary - Hospital equipment damaged; Dh70,000 compensation
