പ്രതീക്ഷയാണ് വിശ്വാസിയുടെ കരുത്ത് -ഷുക്കൂർ സ്വലാഹിtext_fields
ജിദ്ദ: ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരിക്കലും നിരാശ പിടികൂടാൻ പാടില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കണമെന്നും ഐ.എസ്.എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുക്കൂർ സ്വലാഹി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡിസംബറിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കാൻ പോകുന്ന എം.എസ്.എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ജിദ്ദ ഏരിയ പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതിയ തലമുറയെ ധാർമികതയിലും യഥാർഥ വിശ്വാസത്തിലുമൂന്നിയ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്താൻ ലക്ഷ്യംവെച്ചാണ് അടുത്ത മാസം കെ.എൻ.എമ്മിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ എം.എസ്.എം കോഴിക്കോട് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘സമസ്ത മുസ്ല്യാക്കളുടെ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നസ്റുദ്ദീൻ റഹ്മാനി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അബ്ബാസ് ചെമ്പൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
നൂരിഷ വള്ളിക്കുന്ന് സ്വാഗതവും നഈം മോങ്ങം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
