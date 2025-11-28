Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:37 AM IST

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് -ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് -ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ക്കൂ​ർ

    സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി​യെ ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​രാ​ശ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​പ്പോ​ഴും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന എം.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​​ന്റെ ജി​ദ്ദ ഏ​രി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ലും യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലു​മൂ​ന്നി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മാ​സം കെ.​എ​ൻ.​എ​മ്മി​​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എം.​എ​സ്.​എം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘സ​മ​സ്ത മു​സ്‌​ല്യാ​ക്ക​ളു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ ദു​ർ​വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ റ​ഹ്​​മാ​നി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​ഈം മോ​ങ്ങം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Hope is the essence of a believer - Shukur Salahi
