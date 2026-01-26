Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 7:13 AM IST

    വീ​ണ്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷ; എ​ൽ​സി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി സൂ​ച​ന

    നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 10,000 ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു
    വീ​ണ്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷ; എ​ൽ​സി​യെ ക​ണ്ട​താ​യി സൂ​ച​ന
    ദു​ബൈ: 100 ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ കാ​ണാ​താ​യ വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യ് ആ​യ എ​ൽ​സി​യെ ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ൽ റി​ഗ്ഗ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ക​ണ്ട​താ​യി സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്തു​ള്ള കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ മൃ​ഗ​സ്​​നേ​ഹി​ക​ൾ. ര​ണ്ടു​ വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ എ​ൽ​സി​യെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക്​ താ​മ​സം മാ​റി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ​ റി​ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നാ​യ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യെ ക​ണ്ട​താ​യി ചി​ല​ർ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​​ അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റാ​ഡ്​ പാ​വ്​​സ്​ അ​പ്​ ഫോ​ർ പെ​റ്റ്​​സി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ 10,000 ദി​ർ​ഹം സ​മ്മാ​ന​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ൽ ഗു​റൈ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ പി​റ​കി​ൽ നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ന്ന അ​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ റാ​ഡ്​ പാ​വ്​​സ്​ അ​പ്​ ഫോ​ർ പെ​റ്റ്​​സ്​ സ്ഥാ​പ​ക ട്രാ​സി ഹ​ഗ്​​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണി​വ​ർ. 2024ൽ ​ആ​ണ്​ കു​ടും​ബം റാ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ട്ട്​ മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള എ​ൽ​സി​യെ ദ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

