    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:39 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലേ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്കും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ പീ​പ്ൾ​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം അ​ബൂ​ദ​ബി ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ

    സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലേ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ലേ​ക്കും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എ. റ​ഫീ​ക് എ​ന്നി​വ​രെ പീ​പ്ൾ​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​ജീ​ബ് പൂ​ക്കാ​ട്ടീ​രി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​വും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‍റെ​യും ജീ​വി​ത ദൗ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​വ​ണ​മെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​ഡി.​പി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബു കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​വ് ഇ​ല്യാ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ക റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി, അ​ലി ത​വ​നൂ​ർ സ​ഫ് വാ​ൻ മാ​റാ​ക്ക​ര, ഗ​ഫൂ​ർ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ലീ​ൽ ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

