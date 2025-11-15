Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:17 AM IST

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക വീ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ -അ​ഡ്വ. ഹ​രീ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക വീ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ -അ​ഡ്വ. ഹ​രീ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ
    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം

    അ​ഡ്വ. ഹ​രീ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി എ​ന്തെ​ല്ലാം അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വ​ർ​ഗീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ഹ​രീ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ. മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ മ​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ, അ​ഡ്വ. അ​ൻ​സാ​രി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​എ​ൽ. ഗോ​പി, അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ.​കെ. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​വി. ബ​ഷീ​ർ, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ഗേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് എ.​ഡി.​എം.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ ബാ​ന​ർ​ജി, സെ​ന്‍റ​ർ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​തി​ര നാ​യ​ർ, ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫാ​ദി​ൽ ഷ​ഹീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഹേ​ൽ എ​റി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഡ​യ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ.​എ​ൽ ഗോ​പി അ​ഡ്വ. ഹ​രീ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ്ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. ബി​ജി​ത്കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

