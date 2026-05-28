ബാലുശ്ശേരിയിലെ ചരിത്രവിജയം: ആഘോഷമൊരുക്കി ഇൻകാസ്
ദുബൈ: ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വി.ടി. സൂരജിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷമൊരുക്കി ദുബൈ ഇൻകാസ് ബാലുശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. ബർദുബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ബ്ലു മാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എൻ.വി. ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് സി.കെ വൈശാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി അഷറഫ് ലാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇൻകാസ് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സക്രട്ടറി പ്രജീഷ് ബാലുശ്ശേരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണംനടത്തി.
ഇൻകാസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയ് തോട്ടത്തിൽ, വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് മേപ്പയൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജ്നാഫ് കോക്കല്ലൂർ, ജോയിന്റ് ട്രഷറര് സന്തോഷ് കുന്ദമംഗലം, സെക്രട്ടറി മാരായ ഷൈജു കീരിയൊട്ടുമ്മൽ, നിജേഷ് വിനോയ്, യുസുഫ് നന്മണ്ട എന്നിവർ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ റസാഖ് കോക്കല്ലൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
