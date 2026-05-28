Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബാലുശ്ശേരിയിലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 May 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 10:37 AM IST

    ബാലുശ്ശേരിയിലെ ചരിത്രവിജയം: ആഘോഷമൊരുക്കി ഇൻകാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബാലുശ്ശേരിയിലെ ചരിത്രവിജയം: ആഘോഷമൊരുക്കി ഇൻകാസ്
    cancel

    ദുബൈ: ബാലുശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വി.ടി. സൂരജിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് നേടിയ ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷമൊരുക്കി ദുബൈ ഇൻകാസ് ബാലുശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. ബർദുബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ്​ ബ്ലു മാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്‌ ചെയർമാൻ എൻ.വി. ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്‍റ്​ സി.കെ വൈശാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി അഷറഫ് ലാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഇൻകാസ് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സക്രട്ടറി പ്രജീഷ് ബാലുശ്ശേരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണംനടത്തി.

    ഇൻകാസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ്​ വിജയ് തോട്ടത്തിൽ, വർക്കിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ പ്രകാശ് മേപ്പയൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജ്നാഫ് കോക്കല്ലൂർ, ജോയിന്‍റ്​ ട്രഷറര്‍ സന്തോഷ് കുന്ദമംഗലം, സെക്രട്ടറി മാരായ ഷൈജു കീരിയൊട്ടുമ്മൽ, നിജേഷ് വിനോയ്, യുസുഫ് നന്മണ്ട എന്നിവർ ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ റസാഖ് കോക്കല്ലൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaibalusseryINCASHistoric victoryu.a.e
    News Summary - Historic victory in Balussery: Incas prepare for celebration
    Similar News
    Next Story
    X