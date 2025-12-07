Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 7 Dec 2025 6:22 AM IST
    date_range 7 Dec 2025 6:22 AM IST

    ഹൈക്കിങ്; ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റാ​ക്​​ പൊ​ലീ​സ്​

    വ്യോ​മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി
    ഹൈക്കിങ്; ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റാ​ക്​​ പൊ​ലീ​സ്​
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​ത്ത​നെ വ​ര്‍ധി​ച്ച​തോ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വ്യോ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ള്‍ സു​സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ല​നി​ര​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​പ്രി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ന്‍ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണം. മ​ല​നി​ര​ക​ള്‍ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ല്‍ന​ട​ക്കാ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​രു​തു​ക, മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ചാ​ര്‍ജ് ചെ​യ്യു​ക, പ​വ​ര്‍ ബാ​ങ്കു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ കൈ​യി​ല്‍ ക​രു​തു​ക, സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ഉ​റ്റ​വ​രു​മാ​യോ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യോ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക, ദു​ര്‍ഘ​ട​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ള്‍ വേ​ണ്ടെ​ന്ന് വെ​ക്കു​ക, ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ളും ധ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രാ​ണ് റാ​ക് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ല്‍ മാ​ത്ര​മെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും വാ​ദി​ക​ളി​ലും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​വ​ധി ദി​നം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ന​ത്തെി​യ​ത്. മ​ല​നി​ര​ക​ള്‍ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് സെ​ര്‍ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രേ​സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ര്‍വി​ങ് അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Hiking: Rak police issue strict guidelines
