Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക് ജ​യ്സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:04 AM IST

    റാ​ക് ജ​യ്സ് മ​ല​നി​ര​യി​ല്‍ ഹൈ​ക്കി​ങ്, ബൈ​ക്കി​ങ്​ പാ​ത​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് ജ​യ്സ് മ​ല​നി​ര​യി​ല്‍ ഹൈ​ക്കി​ങ്, ബൈ​ക്കി​ങ്​ പാ​ത​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ജ​ബ​ല്‍ ജ​യ്സ് മ​ല​നി​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഹൈ​ക്കി​ങ്, ബൈ​ക്കി​ങ് പാ​ത​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി റാ​ക് മ​ര്‍ജാ​ന്‍. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ 100 കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ ഹൈ​ക്കി​ങ്, ബൈ​ക്കി​ങ് പാ​ത ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ര്‍ജാ​നും റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഹോ​ള്‍ഡി​ങ്ങും (റാ​ക് എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്) ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ല​യ​ന അ​റി​യി​പ്പി​ന്​ പി​റ​കെ​യാ​ണ് റാ​ക് ഹ​ജ​ര്‍ പ​ർ​വ​ത​നി​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പു​തി​യ വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ര്‍ജാ​ന് കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​ക​സ​നം, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, ജീ​വി​ത ശൈ​ലി അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ല​യ​ന ല​ക്ഷ്യം. നി​ക്ഷേ​പം, ടൂ​റി​സം, താ​മ​സ-​സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​യ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​സ്ഥി​ര അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​ക്കാ​യു​ള്ള റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ല​യ​നം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​യ​ര്‍ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി എ​മി​റേ​റ്റ് ഉ​യ​ര്‍ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsbikingHikinggulf news malayalam
    News Summary - Hiking and biking trails to be built in Rak Jays Lake
    Similar News
    Next Story
    X