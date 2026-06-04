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    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 12:43 PM IST

    ഹിജ്‌റ പുതുവത്സരം; പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അവധി

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    ഹിജ്‌റ പുതുവത്സരം; പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അവധി
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    ദുബൈ: 1448-ാം ഹിജ്‌റ പുതുവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2026 ജൂൺ 15 തിങ്കളാഴ്ച ഫെഡറൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികൾക്കും ഔദ്യോഗിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവണ്മെന്‍റ്​ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസും മാനവവിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽകരണ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ്​ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

    യു.എ.ഇ കാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച 2026ലെ ഔദ്യോഗിക അവധിദിനങ്ങളുടെ പട്ടികക്ക്​ അനുസൃതമായാണ് ഈ തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹിജ്‌റ കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസമായ മുഹർറം ഒന്നാം തീയതിയാണ് പുതുവത്സരം. അവധിക്ക് ശേഷം ജൂൺ 16 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ സാധാരണ പ്രവൃത്തിസമയം പുനരാരംഭിക്കും. അവധി തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നതിനാൽ, ശനി-ഞായർ വാരാന്ത്യ അവധിയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം അവധി ലഭിക്കും.

    വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ അവധിയുള്ള ഷാർജയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പൊതുഅവധി കൂടി ചേരുന്നതോടെ തുടർച്ചയായ നാല് ദിവസത്തെ വലിയ അവധി ലഭിക്കും. യു.എ.ഇയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പൊതുഅവധിയായ ബലിപെരുന്നാൾ അവധിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തുടർച്ചയായ ഒമ്പത്​ ദിവസത്തെയും, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആറു ദിവസത്തെയും അവധി ലഭിച്ചിരുന്നു.

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    TAGS:Holidayhijri new yearpublic and private sectors
    News Summary - Hijri New Year; Holiday for public and private sectors
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