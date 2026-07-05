‘വീരോചിതം’; ഈജിപ്തിനെ പ്രകീർത്തിച്ച്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്

‘വീരോചിതം’; ഈജിപ്തിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ്text_fields
ദുബൈ: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഈജിപ്ത് ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന 16ലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയതിൽ യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ഈജിപ്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ നേട്ടം ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതക്കും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിനും അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
മത്സരത്തിലുടനീളം ശക്തമായ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പോരാട്ടവീര്യവും പ്രകടമാക്കിയ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ 'വീരോചിതം' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷപ്പിച്ചത്. മത്സരം തികച്ചും ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തിയ അദ്ദേഹം, ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേശീയ ടീമായ ‘ഫറവോന്മാരുടെ’ മത്സരബുദ്ധിയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നേട്ടത്തിന്റെ സന്തോഷം ഈജിപ്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. വിശാലമായ അറബ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ആഘോഷ നിമിഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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