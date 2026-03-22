    Posted On
    date_range 22 March 2026 7:31 PM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 7:31 PM IST

    ഖത്തറിലെ ഹെലികോപ്​റ്റർ അപകടം; യു.എ.ഇ അനുശോചിച്ചു

    അബൂദബി: ഖത്തറിൽ പതിവ് ദൗത്യത്തിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ് ഏഴ് പേർ വീരമൃത്യു വരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഖത്തറിനെയും തുർക്കിയയെയും യു.എ.ഇ അനുശോചനമറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഖത്തർ സായുധ സേനയുടെയും സംയുക്ത ഖത്തർ-തുർക്കിയ സേനയുടെയും അംഗങ്ങളാണ്​ മരിച്ചത്​. വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഖത്തർ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും, കൂടാതെ തുർക്കിയ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും യു.എ.ഇയുടെ അനുശോചനവും സഹാനുഭൂതിയും അറിയിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newshelicopter accidentcondolences
    News Summary - Helicopter accident in Qatar; UAE expresses condolences
