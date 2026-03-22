Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാജ്യത്ത്​ ശക്തമായ മഴ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 7:52 AM IST

    രാജ്യത്ത്​ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു; വെള്ളക്കെട്ടിന്​ സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പ്​

    text_fields
    bookmark_border
    അബൂദബി, ദുബൈ, ഷാർജ എമിറേറ്റു കളിലാണ്​ പ്രധാനമായും മഴ ലഭിച്ചത്​
    cancel
    camera_alt

    മഴയിൽ റോഡും കവിഞ്ഞ്​ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളം. അൽഐനിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

    ദുബൈ: ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്​ ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്ത്​ ശക്​തമായ മഴ ലഭിച്ചു. അബൂദബി, ദുബൈ, ഷാർജ എമിറേറ്റുകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലാണ്​ കാറ്റും മഴയുമുണ്ടായത്​. ശക്​തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന്​ ചില മേഖലകളിൽ കാഴ്ച പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നതായും ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    ന്യൂന മർദത്തെ തുടർന്ന്​ ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സംവഹന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതാണ്​​ മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണം. ശക്​തമായ കാറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കാറ്റു മൂലം പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ രാത്രി എട്ടു മണിവരെ ദൂരക്കാഴ്ച കുറയുമെന്നും എൻ.സി.എം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ദുബൈയിലെ അൽ ഖൈൽ ഗേറ്റിലുണ്ടായ മഴയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. സിലിക്കൺ ഒയാസിസ്​ മേഖലകളിലും അതി രാവിലെ മഴ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുൻഭാഗത്ത്​ വെള്ളക്കെട്ടുമുണ്ടായി.

    ഷാർജയിലെ അൽ മജാസ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ്​ മഴ ലഭിച്ചത്​. കാഴ്ച പരിമിതപ്പെടുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക്​ അധികൃതർ പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു. അൽഐനിലും മഴ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. അതേസമയം, എവിടെയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗതാഗത നീക്കത്തേയും മഴ ബാധിച്ചിട്ടില്ല.

    അതേസമയം, അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും മുന്നറിയിപ്പ്​ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. റോഡുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, വേഗത കുറക്കുക, വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക, പ്രക്ഷുബ്​ധമാകുന്ന വേളകളിൽ കടൽ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ്​ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചത്​. പടിഞ്ഞാറ്​ ഭാഗത്ത്​ നിന്ന്​ നീങ്ങുന്ന മേഘങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്ക്​ കാരണമാകുമെന്ന്​ എൻ.സി.എം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:warningHeavy rainsfloodinggulfUAE
    News Summary - Heavy rains hit the country; warning of possible flooding
