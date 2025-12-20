Begin typing your search above and press return to search.
    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത നാ​ശം

    • നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി
    • 15ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി
    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത നാ​ശം
    റാ​ക് മു​ൻ​ത​സി​ർ റോ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    റാ​സ​ൽ​ൈ​ഖ​മ​യി​ലെ വാ​ദി ഷാ​മി​ൽ മ​ണ്ണി​ൽ പൂ​ണ്ടു​പോ​യ കാ​ർ

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ശ​ക്​​ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും ക​ന​ത്ത നാ​ശം. ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വെ​ള്ളി​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. ഫു​ജൈ​റ, ക​ൽ​ബ, ദി​ബ്ബ, ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്​.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ

    പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി വീ​ണു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി. ക​ച്ച​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന്​ കാ​റു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏരിയയിൽ വെള്ളം കയറിയ നിലയിൽ

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ മ​ല​യോ​ര​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ബ​സ്​ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളേ​യും മ​ഴ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ 15ല​ധി​കം സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ എ​യ​ർ​അ​റേ​ബ്യ ചി​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഏ​താ​ണ്ട്​ 129 വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വൈ​കി​യ​താ​യി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും അ​ൽ​ഐ​നി​ന്‍റെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ദു​ബൈ​യി​ൽ ഷി​ന്ദ​ഗ ട​ണ​ലി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ൽ​പ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പം കൊ​ണ്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​ണ്​ മ​ഴ തു​ട​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഴ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ്​ ശ​ക്​​തി​പ്രാ​പി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) രാ​ജ്യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ഞ്ഞ, ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ർ​ക്ക്​ ഫ്രം ​ഹോം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ 22 പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഹ​ത്ത, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ​ജെ​യ്​​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ്, ദേ​ശീ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ പാ​ളി ത​ല​യി​ൽ വീ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വ്​ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മ​ഴ ന​ന​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ മ​ല​പ്പു​റം കൊ​ടി​ഞ്ഞി സ്വ​ദേ​ശി സ​ല്‍മാ​ന്‍ ഫാ​രി​സാ​ണ് (27) ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഇ​സ്താം​ബൂ​ള്‍ ശ​വ​ര്‍മ ബ്രാ​ഞ്ച് ഒ​ന്നി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ വാ​ഹ​നം മ​റി​ഞ്ഞ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്​ പ​രി​ക്ക്​

    ഫു​ജൈ​റ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ൽ തെ​ന്നി​മാ​റി മ​റി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    ഫു​ജൈ​റ: ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട്​ മ​റി​ഞ്ഞ്​ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്ക്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ശൈ​ഖ്​ ഖ​ലീ​ഫ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ട​മെ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഡ്രൈ​വ​റെ ഫു​ജൈ​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ട്രാ​ഫി​ക്, പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ സാ​ലി​ഹ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​ക്​​ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും റോ​ഡ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ റോ​ഡു​ക​ളും യ​ഥാ​സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ കാ​ഴ്ച കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വേ​ഗ​ത പ​രി​ധി കു​റ​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    മ​ഴ: ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്




    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ഴ​യ​ത്തും അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ലും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് താ​ക്കീ​ത് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വു​ന്ന റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ന്നി​മാ​റാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.


    റാസൽഖൈമയിലുണ്ടായ മലയിടിച്ചിലിൽ അകപ്പെട്ട കാറുകൾ

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ജ​ല​മൊ​ഴു​ക്ക് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മു​ള്ള താ​ഴ് വ​ര​ക​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും 2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും 23 ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളും ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വാ​ഹ​നം 60 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളോ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​മോ ഉ​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​ണം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    വേ​ഗം കു​റ​ച്ചും ഇ​ത​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മ​തി​യാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചും വേ​ണം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ന്‍. ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ പ​രി​ധി, മ​റ്റു മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും കാ​റ്റും തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    കേ​ടാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​




    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്പ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പൊ​ലീ​സ്​ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലെ ‘സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ പാ​ക്കേ​ജ്​’ ഓ​പ്​​ഷ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​​ട്ടോ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു പ്ര​വൃ​ത്തി​ദി​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കും. ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്തും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​വി​സ​സ്​ എ​ന്ന ടാ​ബി​ൽ ക്ലി​ക്​ ചെ​യ്ത്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​വി​സ​സ്​ എ​ന്ന​ത്​ ക്ലി​ക്​ ചെ​യ്താ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, ​മ​റ്റ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള പേ​ജ്​ തു​റ​ക്കും. ഇ​തി​ൽ ‘ടു ​ഹും ഇ​റ്റ്​ മേ ​ക​ൺ​സേ​ൺ’ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ന്ന ഭാ​ഗം സെ​ല​ക്ട്​ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാം. ശേ​ഷം എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഐ​ഡി, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ രേ​ഖ, സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ചു​രു​ക്ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ എ​ന്നി​വ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​പ്​​ഷ​ൻ തെ​ളി​യും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ത​ന്നെ ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാം. ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.


    മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രിയിൽ ട്രാഫിക്​ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദുബൈ പൊലീസ്

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ബീ​ച്ചു​ക​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും തു​റ​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​ഴ​ക്ക്​ ശ​മ​ന​മാ​യ​തോ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ൽ ബീ​ച്ചു​ക​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും തു​റ​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

