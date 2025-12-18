Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 6:40 AM IST

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ക​ന​ത്ത​മ​ഴ; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം

    കാ​റ്റി​ന്‍റെ വേ​ഗ​ത മ​ണി​ക്കൂ​ർ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യെ​ത്തും
    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ക​ന​ത്ത​മ​ഴ; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം
    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ക​ന​ത്ത​മ​ഴ; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ടി​യോ​ട്​ കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യും കാ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ധ്യേ​ഷ്യ​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ക​ന​ത്ത​മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഴ​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത കൂ​ടു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന് ഇ​ടി​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ന​ല്‍കു​ന്ന പു​തി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജി​ക്കും.

    സൗ​ദി​യി​ല്‍ പ​ക​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​റ്റ് രാ​ത്രി​യോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ബി.​ബി.​സി വെ​ത​ര്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ക​ന​ത്ത​മ​ഴ പെ​യ്യു​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലും ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ര്‍ഷ​വും മ​ഴ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല്‍ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​റ്റ് തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക്​ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ന്‍ ദി​ശ​യി​ല്‍ വീ​ശു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. കാ​റ്റി​ല്‍ പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. ഇ​തി​നാ​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം. അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് താ​ക്കീ​ത് ചെ​യ്തു.

    മ​ഴ ക​ന​ക്കു​ന്ന​തു മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ദി​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​വ​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

