Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവ​ട​ക്ക​ൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:57 AM IST

    വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    cancel
    camera_alt

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പെ​യ്ത മ​ഴ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ, ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ക​ന​ത്ത മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​യു​ക​യും വാ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴു​ക്ക്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.മ​ഴ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ്​ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം, വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണം, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ന്ന​തും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്, കാ​ഴ്ച മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന കാ​റ്റി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ൽ​കാ​ണ​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ഈ​ർ​പ്പ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​ന്ന​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും അ​തി​രാ​വി​ലെ​യും കാ​ഴ്ച കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്​​ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ശ​രാ​ശ​രി 15 ഡി​ഗ്രി​ക്കും 26 ഡി​ഗ്രി​ക്കും ഇ​ടി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​പ​നി​ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദു​ബൈ​യി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ 19 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsWeather Updatesgulf news malayalam
    News Summary - Heavy rain in the northern emirates
    Similar News
    Next Story
    X