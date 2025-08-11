Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:22 AM IST

    റാക് ശൗക്കയില്‍ കനത്ത മഴ; കിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ പൊടിക്കാറ്റ്

    ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    റാക് ശൗക്കയില്‍ കനത്ത മഴ; കിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ പൊടിക്കാറ്റ്
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ മ​ഴ​ദൃ​ശ്യം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് കൊ​ടും ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ശൗ​ക്ക​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ്. വൈ​കി​ട്ട്​ 4.30ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ഴ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​കാ​ശം മു​ഴു​വ​നാ​യും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യും കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ​യു​ടെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ന​ത്ത പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ല്‍ ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ, അ​ല്‍ഐ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച്ച രാ​ത്രി മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 43നും 47 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 31നും 35 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫും ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലും ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കും.

    TAGS:Dust StormrakshasanHeavy RainWeather Updates
    News Summary - Heavy rain in Rakshasa; dust storm in eastern region
