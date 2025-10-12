Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 8:46 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ശ​ക്തമാ​യ മ​ഴ; കൗ​തു​ക​മാ​യി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം
    ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം

    ദു​ബൈ: ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഫു​ജൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ പു​തു​താ​യി ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി. ​വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ഴ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ നി​ർ​ദേ​ശം പ​റു​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​രം വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ടി​വെ​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​സ്സാ​യ​തോ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലോ നി​ൽ​ക്ക​രു​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ പൊ​ടി​പെ​ട​ലം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കു​റ​വ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. ഇ​തു​മൂ​ലം വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ട​ക്കു, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ​കൂ​ടി​യും കു​റ​ഞ്ഞു​മു​ള്ള മ​ഴ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച്, യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​വ​രെ കു​റ​ഞ്ഞ​തും നേ​രി​യ​തു​മാ​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ച്ചേ​ക്കും. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം ആ​ലി​പ്പ​ഴം വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലു​ക​ൾ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​വാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsfujairahwaterfallHeavy Rain
