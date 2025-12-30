Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    30 Dec 2025 6:30 AM IST
    30 Dec 2025 6:30 AM IST

    വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ; യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട്​

    ദു​ബൈ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ പെ​യ്ത​ത്​
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ഴ ദൃ​ശ്യം

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം

    ദു​ബൈ: ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മി​ക്ക എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​െ​ജെ​റ, ഷാ​ർ​ജ, ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​ക​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞു. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ, ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​സ്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വീ​ടി​ന്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 28, 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ മ​സാ​ഫി, മു​ർ​ബാ​ദ്, ആ​സ്മാ​ഹ്, ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​ൽ ലി​സൈ​ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വും വ​ർ​ഷി​ച്ച​താ​യി എ​ൻ.​സി.​എം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ​ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ റോ​ഡി​ലും മു​ർ​ബാ​ദ്​-​മ​സാ​ഫി റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നും മ​ഴ കാ​ര​ണ​മാ​യി. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു​വ​രെ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം.

