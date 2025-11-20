Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:45 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:45 PM IST

    കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്​: ദുബൈയിൽ 19 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

    Heavy,fog, flight, Dubai, മൂടൽമഞ്ഞ്, ദുബൈ, വിമാനങ്ങൾ, ദുബൈ വിമാനത്താവളം
    മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും കാഴ്ചപരിമിതിയും മൂലം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ദുബൈയിൽ 19 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള അധികൃതർ​ (ഡി.എക്സ്​.ബി) അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞത്​ കാരണം രാവിലെ അൽനേരം സർവിസുകൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

    ചില സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തതായാണ്​ വിവരം. രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഒമ്പതിന്​ ഇറങ്ങേണ്ട 19 വിമാനങ്ങളാണ്​ തൊട്ടടുത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക്​ വഴിതിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നത്​. വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക്​ പുറപ്പെടും മുമ്പ്​ വിമാനത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ അതത്​ എയർലൈൻ അധികൃതരുമായി നേരിട്ട്​ ബന്ധപ്പെട്ട്​ പരിശോധിച്ച്​ വ്യക്​തത വരുത്തണമെന്ന നിർദേശവും എയർപോർട്ട്​ അതോറിറ്റി യാത്രക്കാർക്ക്​ നൽകിയിരുന്നു. രാവിലെ ശക്​തമായ മൂടൽ മഞ്ഞ്​മൂലം സർവിസ്​ വൈകുമെന്ന്​ ഫ്ലൈദുബൈ യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

    ഷാർജ വിമാനത്താവളം അധികൃതരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യാത്ര ഷെഡ്യൂളുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന്​ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ മൂലം നിരവധി സർവിസുകളെ ബാധിച്ചതായി എയർപോർട്ട്​ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ദുബൈ, അബൂദബി, ഷാർജ, അജ്​മാൻ എമിറേറ്റുകളിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ്​ മൂലം ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം റെഡ്​ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശൈത്യകാലത്തിന്​ തുടക്കമായതോടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാവിലെകളിൽ മൂടൽമഞ്ഞ്​ വ്യാപകമാണ്​. കാഴ്ചപരിമിതി അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ റോഡ്​ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും പൊലീസ്​, ആർ.ടി.എ അധികൃതർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    dubai airportUAE Newsdubai news
