Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:15 AM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഞ്ജ​ലി

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് ഹൃ​ദ​യാ​ഞ്ജ​ലി
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: അ​ന്ത​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ള ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ലീ​നാ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദേ​ശീ​യാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ൽ​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ സ്വ​ന്തം എ​ഴു​ത്തി​ലൂ​ടെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത, ഗൗ​ര​വ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ന​ർ​മ്മ​ത്തി​െൻറ മേ​മ്പൊ​ടി​യോ​ടെ , സ​ര​സ​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ജോ​യ് തോ​മ​സ്, അ​നി​ൽ റ​ഹി​മ, മോ​ഹ​ൻ വ​സു​ധ, ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം, ന​വാ​സ്, സാ​ലു എ​സ്, ബൈ​ജു​രാ​ജ്, ജ​യ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, സ​മ​ദ് കൂ​ട​ല്ലൂ​ർ, സീ​ന​ത്ത് സാ​ജി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ത്ത​ലി​ഫ്, ഷാ​ക്കി​റാ ഹു​സൈ​ൻ, റ​സാ​ന, സ​ര​ള ജേ​ക്ക​ബ്, ലി​സി ജോ​യ് , മാ​ത്യു റോ​ക്കി, സു​ന്ദ​ര​ൻ, ബി​നി​ൽ അ​ശോ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, റൗ​ഫ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ച​മ്പോ​ളി​ൽ, ഷാ​ജു അ​ഞ്ചേ​രി, ഹ​മീ​ദ് കാ​ണി​ച്ചാ​ട്ടി​ൽ, ബി​നു പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ, വി​നോ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, ബൈ​ജു കു​ട്ട​നാ​ട്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി​നു കു​ഞ്ഞ്, ഹു​സ്നാ ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ന് ഡോ​ക്ട​ർ സി​ന്ധു ബി​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

