    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    15 Sept 2025 7:24 PM IST
    Updated On
    15 Sept 2025 7:24 PM IST

    ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ കേൾവി പരിമിതർക്ക്​ ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ

    മൂന്ന്​ ടെർമിനലുകളിലായി 520 ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകളാണ്​ സ്ഥാപിച്ചത്​
    Hearing Loops
    ദുബൈ: കേൾവി പരിമിതരായ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 520 ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. മൂന്നു ടെർമിനലുകളിലെ ചെക്ക്​ ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ, ഇമിഗ്രേഷൻ ഡെസ്കുകൾ, ബോർഡിങ്​ ഗേറ്റുകൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ പുതുതായി ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന്​ എയർപോർട്ട്​ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

    കേൾവി പരിമിതരുടെ ഹിയറിങ്​ എയ്​ഡുകളിൽ ‘ടി’ (ടെലികോയിൽ) സെറ്റിങ്​സ്​ ആക്ടിവേറ്റ്​ ചെയ്താൽ ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ വഴിയുള്ള സേവനം ലഭിക്കും. ഇതിനായി ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകം പെയറിങ്​ നടത്തേണ്ടതില്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്ക്​​ ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്​ പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്​.

    കേൾവി പരിമിതർക്ക്​ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്​ദങ്ങളുടെ ശല്യമില്ലാതെ ഹിയറിങ്​ എയ്​ഡിലൂടെ നിർദേശങ്ങൾ വ്യക്​തമായി കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്​ ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ. സാധാരണ ഹിയറിങ്​ എയ്​ഡുകളിൽ നിന്ന്​ വിത്യസ്തമായി അൽപം ദൂരെ നിന്നും ശബ്​ദം കേൾക്കാൻ ഹിയറിങ്​ ലൂപ്പുകൾ​ സഹായിക്കും.

    എമിറേറ്റിലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലും എല്ലാ വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്കും പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദുബൈയുടെ യൂനിവേഴ്​സൽ ഡിസൈൻ കോഡ്​ അനുസരിച്ചാണ്​ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയതെന്ന്​​ എയർപോർട്ട്​ അതോറിറ്റി വ്യക്​തമാക്കി.

    നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ മാനസിക സമ്മർദം കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘സ്​ട്രസ്​ റിലീഫ്​ ഏരിയ’ 2024ൽ ടെർമിനൽ രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്​ വീൽചെയറിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്​ ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപന. കൂടാതെ ഓട്ടിസം ബാധിതർ, കാഴ്ചപരിമിതർ, കേൾവി പരിമിതർ എന്നിവർക്ക്​ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.


    News Summary - Hearing loops for the hearing impaired at Dubai Airport
