Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    20 Jan 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 8:58 AM IST

    ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ചെലവ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം -ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ

    ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ചെലവ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം -ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ
    ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ

    ദു​ബൈ: അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന നി​ര​ക്ക്, തൊ​ഴി​ൽ ശേ​ഷി എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ചെ​ല​വ് ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. 1.4 ശ​​ത​കോ​ടി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം, രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​തി​വേ​ഗം അ​നു​ദി​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2047 ഓ​ടെ വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​ത രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സു​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ ജി.​എ​സ്.​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും അ​വ​ശ്യ, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ നി​കു​തി കു​റ​ച്ച​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത 2025ൽ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0 പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നൂ​ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ ജി.​എ​സ്.​ടി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ജി.​എ​സ്.​ടി 2.0യി​ൽ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ട​യ​ർ-2, ട​യ​ർ-3 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള ധീ​ര​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​യി 2026 ലെ ​കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ന്നു​-​അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

