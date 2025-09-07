Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:23 AM IST

    കൂറ്റൻ പൂക്ക​ളമൊരുക്കി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ

    Health workers create a huge pookalam
    ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ 250 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തി​രു​വോ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ഓ​ണ​മാ​യ അ​വി​ട്ടം ദി​ന​ത്തി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന ദാ​താ​വാ​യ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ​ത് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ​ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ 650 കി​ലോ​ഗ്രാം പൂ​ക്ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 12 മ​ണി​ക്കൂ​റു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ൽ 250 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ന​ന്ദി​സൂ​ച​ക​മാ​യാ​ണ് പൂ​ക്ക​ളം.

    ഇ​യ​ർ ഓ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​യോ​ട് കൈ ​ചേ​ർ​ന്ന് എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് ഏ​ഴു പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഐ​ക്യ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 20 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

