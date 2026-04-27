Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightആരോഗ്യ സേവനം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 April 2026 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 6:52 AM IST

    ആരോഗ്യ സേവനം: വിശ്വാസത്തിൽ യു.എ.ഇ മുന്നിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇടൽമെൻ ട്രസ്റ്റിന്‍റെ 2026ലെ റിപോർട്ടിലാണ്​ കണ്ടെത്തൽ​
    ആരോഗ്യ സേവനം: വിശ്വാസത്തിൽ യു.എ.ഇ മുന്നിൽ
    cancel

    ദുബൈ: ആധുരസേവന രംഗങ്ങളിൽമേലുള്ള രോഗികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ യു.എ.ഇ ലോകത്ത്​ മുൻനിരയിലെന്ന്​​ സർവേ റിപോർട്ട്​​. ഇടൽമെൻ ട്രസ്റ്റ്​ പുറത്തുവിട്ട 2026ലെ ഹെൽത്ത്​ കെയർ റിപോർട്ടിലാണ്​ യു.എ.ഇയിലെ ആധുര സേവന രംഗം മുന്നിലെത്തിയത്​. ആരോഗ്യ രംഗത്ത്​ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ്​ യു.എ.ഇ നിർണായകമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്​. യു.എ.ഇയിലെ 1000ത്തോളം പേർ ഉൾപ്പെടെ 16 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 16,000ത്തിലധികം പേർ പ​ങ്കെടുത്ത സർവേയിലാണ്​ നിരവധി രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യു.എ.ഇയിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മേഖല ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്നതായി വ്യക്​തമായത്​. അൽ ഖലീജ്​ ന്യൂസ്​ പേപ്പറാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യം റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​.

    സർവേ പ്രകാരം യു.എ.ഇയിലെ പ്രാദേശിക, ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റികളിലുള്ള വിശ്വാസം 90 ശതമാനമാണ്​. ആരോഗ്യ സുരക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസവും ശക്​തമാണെന്ന്​ റിപോർട്ട്​ പറയുന്നു​. ഏതാണ്ട്​ 85 ശതമാനം പേരും യു.എ.ഇയിലെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ സേവന ദാതാക്കളിലും മരുന്നുകൾ, വാക്സിനുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സർക്കാർ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളിലും വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ സംവിധാനത്തിന്​ അടിത്തറ പാകുന്ന രാജ്യത്തെ ശക്​തമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ, നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിലേക്കാണ്​ സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്​. രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളിലുള്ള വിശ്വാസം 90 ശതമാനമാണ്​. പ്രാദേശിക ഫാർമിസ്റ്റുകളിലുള്ള വിശ്വാസം 85 ശതമാനവും ആരോഗ്യ സാ​​ങ്കേതിക വിദ്യ കമ്പനികളിലുള്ള വിശ്വാസം 86 ശതമാനവുമാണ്​. ഉപഭോക്​തൃ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്ക്​ 85 ശതമാനവും ഔഷധനിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ 84 ശതമാനവുമാണ്​ വിശ്വാസ സൂചിക. സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ്​ രംഗത്തിന്​ 82 ശതമാനവും പോഷകാഹാര മേഖലക്ക്​ 77 ശതമാനവും വിശ്വാസം നേടാനായതായി സർവേ ഫലം വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Health service: UAE leads in trust
    X