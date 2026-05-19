    Posted On
    date_range 19 May 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 12:20 PM IST

    സ്ത്രീകൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

    സ്ത്രീകൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വനിത വിഭാഗത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    ഉമ്മുൽഖുവൈൻ: ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വനിത വിഭാഗത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ സ്ത്രീകൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവൽകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ആരോഗ്യകരമായ ഭാവിക്ക്​ ആരോഗ്യമുള്ള മാതാവ്​ ’ എന്ന സന്ദേശം മുൻനിർത്തി കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഗർഭധാരണത്തിന് മുൻപുള്ള ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു.

    സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവത്കരണത്തിനൊപ്പം പ്രമേഹം, രക്​ത സമ്മർദം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും നടന്നു. വനിത വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ജസ്‌ന റഹീം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ സജാദ് നാട്ടിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആരോഗ്യകരമായ കുടുംബത്തിനും നല്ലൊരു ഭാവിക്കും സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലേഡീ സ് വിങ്​ കോർഡിനേറ്റർ നസീർ സി.കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു.

    Girl in a jacket

    TAGS:womenorganizedHealth Awareness
    News Summary - Health awareness program organized for women
