    U.A.E
    17 March 2026 8:52 AM IST
    17 March 2026 8:52 AM IST

    ദുബൈയിൽ ആരോഗ്യ ബോധവത്​കരണ, പരിശീലന പരിപാടിക്ക്​ തുടക്കം

    നിവാസികൾക്ക്​ അടയിന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പരിശീലനം നൽകും
    ദുബൈ: പൊതുജനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ബോധവത്​കരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ വെർച്വൽ ക്ലിനിക്കുകളുടെയും കമ്യൂണി​റ്റി അധിഷ്ഠിത മെഡിക്കൽ വളണ്ടിയർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്​ തുടക്കം. ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന്‍റെ സന്നദ്ധത ശക്​തിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദേശീയ എമിറേറ്റ്​സ്​ നാഷനൽ മെഡിക്കൽ പ്രിപ്പർഡൻസ്​ ആൻഡ്​ റസ്​പോൺസ്​ പ്രോഗ്രാമായ ‘ജാഹിസിയ’യുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനാണ്​ തുടക്കമായത്​​​.

    എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന താമസ മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിദൂര മെഡിക്കൽ പരിശോധന ലഭ്യമാക്കുകയാണ്​ പുതിയ സംരംഭത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളിൽ കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക്​ പ്രത്യേക പരിശീലനവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. ഇമാറാത്തി ഡോക്​ടേഴ്​സ്​ സംരംഭത്തിലൂടെയാണ്​ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    ഇമാറാത്തി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യ പരിശോധനകളും ആരോഗ്യ ബോധവത്​കരണ മാർഗനിർദേശങ്ങളും വെർച്വൽ ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന്​ കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക്​ പ്രത്യേക പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിക്കും.

    എമിറേറ്റ്​സ്​ മെഡിക്കൽ റിസർവ്​ ടീം, എമിറേറ്റ്​സ്​ റസ്യൂസിറ്റേഷൻ അസോസിയേഷൻ, എമിറേറ്റ്​സ്​ ഗിവിങ്​ അസോസിയേഷൻ, യു.എ.ഇ കമ്യൂണിറ്റി എമർജൻസി റസ്​പോൺസ്​ ടീം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തിലാണ്​ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​​. നാഷനൽ കമ്യൂണിറ്റി എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടീമുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എമിറേറ്റിലുടനീളം മൊബൈൽ കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത്​ ക്ലിനിക്കുകളും മൊബൈൽ ട്രെയ്​നിങ്​ യൂനിറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കും. ‘

    TAGS: Dubai, launched, Training program, Health Awareness
    News Summary - Health awareness and training program launched in Dubai
    Similar News
    Next Story
