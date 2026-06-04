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    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 12:39 PM IST

    മകളുടെ വിവാഹത്തിന്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി

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    മകളുടെ വിവാഹത്തിന്​ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി
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    ദുബൈ: മകളുടെ വിവാഹത്തിനായി നാട്ടിലേക്കു പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ കാസർകോട്‌ സ്വദേശി ദുബൈയിൽ നിര്യാതനായി. മുള്ളിയാർ പൊവ്വൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ്‌ അഷറഫ്‌ (52) ആണ്‌ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന്​ ദുബൈ ഖിസൈസ്‌ ആസ്റ്റർ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്‌.

    കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി യു.എ.ഇയിൽ സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു അഷ്​റഫ്​. മകളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലേക്കു പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പരേതരായ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്‍റെയും ആയിഷയുടെയും മകനാണ്‌. ഭാര്യ: ഖദീജ. മക്കൾ: ജുമാന, അജ്നാസ്‌. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

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    TAGS:Dubaidaughter weddingdiedreturn home
    News Summary - He died in Dubai while preparing to return home for his daughter's wedding.
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