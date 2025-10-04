Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമെംബർഷിപ് കാർഡ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:18 AM IST

    മെംബർഷിപ് കാർഡ് ഹയ്യാക്ക് പുറത്തിറക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    membership card
    cancel
    camera_alt

    ചി​ത്താ​രി ഹ​സീ​ന ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്​ വി​ത​ര​ണോ​ദ്​​ഘാ​ട​നം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​ത്താ​രി ഹ​സീ​ന ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​ർ​ഡ് ഹ​യ്യാ​ക്ക് എ​ന്ന പു​തി​യ പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ മൊ​ബാ​ഷ്, മു​ജീ​ബ് മെ​ട്രോ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹ​സ​ൻ യാ​ഫ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​ലീ​ൽ മെ​ട്രോ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ബേ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ, ക​രീം സി​ബി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ക്ക​രെ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ടി.​വി, മൂ​സ എ​കെ​ട്ടി, അ​ൻ​വ​ർ സി​ബി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​വി, റ​ഊ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsmembership cardgulf news malayalam
    News Summary - Hayak launches membership card
    Similar News
    Next Story
    X