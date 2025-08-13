Begin typing your search above and press return to search.
    Gulfchevron_rightU.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 8:49 AM IST

    സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഹത്ത പൊലീസ്

    സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഹത്ത പൊലീസ്
    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഹ​ത്ത​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ ​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​തി​നൊ​പ്പം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സം​വാ​ദം ന​ട​ന്നു.

    ഹ​ത്ത പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ അ​ലി ഉ​ബൈ​ദ്​ അ​ൽ ബി​ദ്​​വാ​വി​യും മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ക​സ​ന​വും ഭാ​വി​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ള​രെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ അ​ലി ഉ​ബൈ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഇ-​ക്രൈം പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം, ‘പൊ​ലീ​സ്​ ഐ’ ​സേ​വ​നം, ‘ഓ​ൺ ദ ​ഗോ’ സം​രം​ഭം, പോ​സി​റ്റി​വ്​ സ്പി​രി​റ്റ്​ സം​രം​ഭം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    News Summary - Hatta Police to strengthen ties with private sector
