Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:16 AM IST

    ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ 50 ല​ധി​കം തേ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ
    ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: ഹ​ത്ത ശൈ​ത്യ​കാ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ തു​ട​ക്കം. ഹ​ത്ത​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൃ​ഷി, ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രാ​മീ​ണ ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ളും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ത്​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ത്യ​സ്ത ത​രം തേ​നു​ക​ളും തേ​ൻ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഹ​ത്ത ​ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. സ​ന്ദ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ എ​ത്തു​ന്ന തേ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ, തേ​ൽ ഉ​ത്​​പാ​ദ​ക​ർ, ഹ​ത്ത​യു​ടെ പ്ര​കൃ​തി​യും കൃ​ഷി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ട്ടു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ്​ ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളാ​യ തേ​ൻ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും നേ​രി​ട്ട്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന മി​ക​ച്ച പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യ ഹ​ത്ത​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    തേ​ൻ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി 50ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചെ​റു​കി​ട വി​ൽ​പ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 10 ഔ​ട്ട്​​ഡോ​ർ സ്റ്റാ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫു​ഡ്​ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, ത​ൽ​സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ടാ​നു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഔ​ട്ട്​ ഡോ​ർ വ​ർ​ക്ക്​ ഷോ​പ്പ് ഏ​രി​യ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ മ​ജ്​​ലി​സ്, ഇ​ൻ​ഡോ​ൾ ലോ​ഞ്ച്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, നാ​ല്​ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വേ​ദി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ്​ ഹ​ണീ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. തേ​നു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മും ദു​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​മാ​റാ​ത്തി തേ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ര​ല​ട​യാ​ള​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsUAEHatta Honey Festival
    News Summary - Hatta Honey Festival begins
