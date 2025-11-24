Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹ​ത്ത​യു​ടെ വി​ക​സ​നം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 7:33 AM IST

    ഹ​ത്ത​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡാ​മി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​ർ, സ്​​ട്രോ​ബ​റി ഫാം
    ഹ​ത്ത​യു​ടെ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel

    ദു​ബൈ: സ്​​ട്രോ​ബ​റി ഫാ​മി​ന്‍റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​ർ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഹ​ത്ത​യു​ടെ ഹ​രി​ത​വ​ത്​​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഹ​രി​ത​യി​ട​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ പ​ർ​വ​ത​യി​ട​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഹ​ത്ത ഡാ​മി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ആം​ഫി​തി​യ​റ്റ​റും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തു​വ​ഴി ഹ​ത്ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഹ​ത്ത പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഔ​ട്ട്​​ഡോ​ർ കൃ​ഷി വ്യാ​പി​ക്കു​ക, ലം​ബ കൃ​ഷി, ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹം ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക, പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ ശീ​തീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​മ​ർ​പ്പി​ത വി​ത്ത്-​ന​ഴ്​​സ​റി സൗ​ക​ര്യം നി​ർ​മി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വാ​ണ്​ സ്​​ട്രോ​ബ​റി ഫാ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പു​തി​യ ഹ​രി​ത​ഗൃ​ഹം ഹ​ത്ത ഫാ​മി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ വി​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക്രോ​പ്പ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലീ​ഫി ഗ്രീ​ൻ ഫാ​മി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്​ ഗ്രീ​ൻ​ഹൗ​സു​ക​ളാ​ണ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഭ​ര​ണ​സ്ഥ​ലം, പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​യോ​ജി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ഡ​യ​റ​ക്ട്​ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച 610 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഹ​ത്ത ഡാം ​ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​ർ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    37 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ഈ ​ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ന്‍റെ വ​ഴി​യി​ൽ ആ​റ്​ വി​ശ്ര​മ മു​റി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 17 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഈ ​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​ഖ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ച​രി​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. 18600 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലുള്ള സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. സം​യോ​ജി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കോം​പ്ല​ക്സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വി​ടെ 1000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളും. 44 ക്ലാ​സ്​ റൂ​മു​ക​ൾ, സ​യ​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ലേ​ണി​ങ്​ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഹാ​ൾ, 4700 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ക​ളി​സ്ഥ​ലം, കി​ൻ​ഡ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ഭാ​ഗം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്​ എ​ന്നി​വ​യും സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Hatha's development is complete
    Similar News
    Next Story
    X