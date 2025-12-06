Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:44 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഹ​ത്ത ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ഈ ​മാ​സം 28 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഹ​ത്ത ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഹ​ത്ത ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ പു​തി​യ എ​ഡി​ഷ​ന്​ തു​ട​ക്കം. ദു​​ബൈ ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ദു​ബൈ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ, ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ത്ത ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 28 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഹ​ത്ത മ​ല​മു​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യാ​നും ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​ത്ത​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പു​റം കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഹ​ത്ത ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ത്രി​യി​ലെ ആ​കാ​ശം ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ൽ ചേ​രാം. അ​തേ​സ​മ​യം കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​ത്ത ഫാ​മു​ക​ളി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ജീ​വി​തം ക​ണ്ട​റി​യാ​നും പ​ഴ​യ രീ​തി​ക​ളെ​യും ഗ്രാ​മീ​ണ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വും. ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ഫേ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹോം ​ബേ​ക്ക​റി, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ള​രെ​ക്കാ​ല​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പു​തി​യ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ക്രി​യേ​റ്റി​വ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, യു​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സോ​ണു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ക്കാ​നും സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​രു പു​തി​യ മി​നി മൃ​ഗ​ശാ​ല​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​നു​ക​ൾ, കു​തി​ര​ക​ൾ, ആ​ടു​ക​ൾ, മു​യ​ലു​ക​ൾ, ത​ത്ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന​വ​ധി പ​ക്ഷി, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​നാ​വും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഗെ​യിം സോ​ണു​ക​ളും ബം​ഗി ജം​പി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 650,000 പേ​രാ​ണ്​ ഹ​ത്ത സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്ന്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ്​ ദു​ബൈ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​മ അ​ൽ സു​വൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

