    date_range 9 Oct 2025 9:03 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 9:03 AM IST

    ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ വിപുലീകരിച്ച ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ഉദ്​ഘാടനം ഇന്ന്

    hypermarket
    ​അജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഹാ​ഷിം ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വി​പു​ല​മാ​യ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും.അ​ജ്മാ​നി​ലെ റാ​ശി​ദി​യ​യി​ല്‍ അ​ല്‍ ബ​ദ്റ് സ്ട്രീ​റ്റി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹാ​ഷിം ജ​ന​റ​ല്‍ ട്രേ​ഡി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫ്ലോ​ര്‍ മി​ല്‍ ആ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഹൈ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റാ​യി തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള വ​ലി​യ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1979ല്‍ ​ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ഫ്ലോ​ര്‍ മി​ല്ലാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹാ​ഷിം ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ഥി​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം അ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് പു​തി​യ സ​രം​ഭ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​തെ​ന്നും ആ ​വി​ശ്വാ​സം എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്നും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും ഹാ​ഷിം ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മാ​യ​ന്‍കു​ട്ടി അ​റി​യി​ച്ചു. ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് പു​റ​മെ സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍, സ്പൈ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ന​ട്സു​ക​ളു​ടെ എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ഷോ​റൂം തു​ട​ങ്ങി​യ ബി​സി​ന​സ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഹാ​ഷിം ​േഫ്ലാ​ര്‍ മി​ല്‍ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള​ത്.അ​ജ്മാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ്ലോ​ര്‍ മി​ല്ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​പ​ണ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​വും വി​ശ്വ​സ്ത​വു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​ണ് ഹാ​ഷിം ഫ്ലോ​ര്‍ മി​ല്‍ ഗ്രൂ​പ്.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsinaugurationhypermarket
