Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:58 AM IST

    ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​; ഷെ​ൽ​കോ​ൺ വെ​ള്ളു​വ​നാ​ടി​ന് വി​ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​; ഷെ​ൽ​കോ​ൺ വെ​ള്ളു​വ​നാ​ടി​ന് വി​ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    മെ​ട്രോ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 2 ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷെ​ൽ​കോ​ൺ വെ​ള്ളു​വ​നാ​ട് ടീം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മെ​ട്രോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ട്രോ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 2 ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ഷെ​ൽ​കോ​ൺ വെ​ള്ളു​വ​നാ​ട് കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി​യെ​യാ​ണ് ഷെ​ൽ​കോ​ൺ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ളി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ നാ​ലി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഷെ​ൽ​കോ​ൺ വെ​ള്ളു​വ​നാ​ട് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന മെ​ഗാ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജ​ലീ​ൽ മെ​ട്രോ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പാ​ണ​ക്കാ​ട് ബ​ഷീ​റ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ജീ​ബ് മെ​ട്രോ, ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, മ​ഹ​മൂ​ദ് ത​ലാ​ൽ, ബി​ഗ് ബോ​സ് വി​ന്ന​ർ അ​നു​മോ​ൾ, സി​നി​മാ താ​രം ഷി​യാ​സ് ക​രീം, ബി​ജു തോ​മ​സ്, സു​ധാ​ക​ർ ഷെ​ട്ടി, ആ​സി​ഫ് സി.​കെ, ഹ​സ്സ​ൻ യാ​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി കു​ള​ത്തി​ങ്കാ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ ബേ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ടി.​വി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ മൊ​ട്ട​മ്മ​ൽ, സ​ലാം ക​ന്യാ​പ​ടി, ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ, അ​സ​ർ ചി​ത്താ​രി, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ബി​ദ് ക​ണ്ണൂ​രി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​റ​ബി വം​ശ​ജ​രു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​ല​ഹാ​ര​മാ​യ ലു​കൈ​മ​ത് സ്റ്റാ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Haseena Chitari Football Tournament; Shelcon Velluvanad wins
    Similar News
    Next Story
    X