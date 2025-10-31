Begin typing your search above and press return to search.
    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
     St. Thomas Marthoma Church

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൊ​യ്‌​ത്തു​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഷി​ജു ഫി​ലി​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നി​സാം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ്റ്റേ​ജ് ഷോ, ​ഗാ​ന​മേ​ള, നാ​ട​കം, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന നാ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും.

    TAGS:Ras Al khaimahgulfnewsUAEHarvest FestivalSt. Thomas Marthoma Church
