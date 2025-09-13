Begin typing your search above and press return to search.
    13 Sept 2025 8:58 AM IST
    13 Sept 2025 8:58 AM IST

    കൊയ്ത്തുത്സവം 2025 ലോഗോ പ്രകാശനം

    കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം 2025 ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്​​സ്‌ ച​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പി​ൽ​ഗ്രിം സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കും. കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബോം​ബെ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ തേ​യോ​ഫീ​ലോ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ എ​ബി കെ. ​രാ​ജു, സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബേ​ബി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി സ്റ്റാ​ൻ​ലി തോം​സ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ടി. ​സാം, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​യ് തോ​മ​സ്, പ്രി​ൻ​സ് ത​ര​ക​ൻ, ഇ​ത​ര ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025 വി​വി​ധ ക​ലാ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടും​കൂ​ടി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ മ​ദ്രാ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഭ​ദ്രാ​സ​ന സ​ഹാ​യ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ ഫീ​ല​ക്സീ​നോ​സ് തി​രു​മേ​നി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsHarvest FestivalLogo released
    News Summary - Harvest Festival 2025 logo released
