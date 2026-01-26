Begin typing your search above and press return to search.
    ഏവർക്കും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ..

    text_fields
    bookmark_border
    ഏവർക്കും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ..
    cancel
    camera_alt

     ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ

    ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യും സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച മ​നോ​ഭാ​വ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ഇ​ന്ത്യ ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, 1.47 ശ​ത​കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രാ​ജ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ട​നീ​ളം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഇ​ന്ത്യ ഇ​തി​ന​കം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി പ​ക​രു​ന്നു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ സ്തം​ഭ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നി​ലും അ​തി​യാ​യ അ​ഭി​മാ​നം നി​റ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം ന​മു​ക്ക്​ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​മ്മു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന ഒ​രു ഭാ​വി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. മ​ഹ​ത്താ​യ ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

    ഡോ. ​ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്​

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​തി​വേ​ഗ മു​ന്നേ​റ്റം തു​ട​രു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ​യാ​ണ്​ ഈ ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​ഗ്ര​ത, ന​വീ​ക​ര​ണം, എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക്​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തെ കാ​ണു​ന്നു.

    ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​ഴു​പ​ത്തി​യേ​ഴാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ൽ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദി​നം, ഓ​രോ ഭാ​ര​തീ​യ​ന്‍റെ​യും മ​ന​സ്സി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു. നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നീ ഉ​ന്ന​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ക്തി. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭാ​ഷ​ക​ളും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ത​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ‘വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​ക​ത്വം’ എ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം ഇ​ന്ന് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​ര​ണ്ടു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്ര പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റാ​ൻ ഈ ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ.

    ഡോ. ​ഷ​രീ​ഫ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ ഗ്രൂ​പ്​ ഓ​ഫ്​ ക​മ്പ​നീ​സ്​

    77ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ​ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ വ​ള​രാ​ൻ എ​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്​ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​തു​മാ​ണ്.

    കെ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം

    വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്​

